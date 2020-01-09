Политика Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой

2020-01-09 22:20 111

Иран случайно сбил самолет МАУ под Тегераном, сообщил премьер Канады со ссылкой на разведчиков.

Иранские военные случайно сбили украинский самолет под Тегераном. Об этом заяивл премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на разведывательные данные из нескольких источников, передает CNN.

По его словам, самолет могли сбить случайно.

"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Возможно, это было сделано неумышленно", - заявил Трюдо.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Напомним, что ранее Иран призвал к расследованию катастрофы другие страны. Другие страны будут привлечены к расследованию авиакатастрофы в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции.

В СНБО назвали три "закрытые" версии крушения самолета. Причины авиакатастрофы в Иране расследуют лучшие специалисты в Украине, заверил Алексей Данилов.