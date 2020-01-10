Экономика Доллар и евро в Украине резко начали дорожать - точный курс на сегодня

2020-01-10 12:41 273

Нацбанк Украины установил на пятницу, курс доллара на уровне 24,11 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем (четверг, 9 января) доллар подорожал на 28 коп.

Евро подорожал на 30 коп. и составил 26,79 грн. Рубль подорожал до 0,393 грн.

Заметные волнения с курсом происходят и на наличном рынке. Так, вчера в течение дня доллар в банках и обменниках дорожал и дешевел около пяти раз. Причем достаточно заметно. Сегодня цена валюты США в продаже уже приближается к 25 грн.

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