Политика Зеленский запросил у США, Канады и Британии разведданные по катастрофе в Иране

2020-01-10 12:14 207

Президент Украины заявил, что версия попадания ракеты в Boeing 737 в Тегеране не подтверждена. В связи с этим он требует доказательств от США, Канады и Великобритании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Версия попадания ракеты в самолет не исключается, но по состоянию на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании – предоставить сведения и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", – считает Владимир Зеленский

Он добавил, что украинские эксперты продолжают расследовать причины и обстоятельства катастрофы.

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Зеленский запросил у США, Канады и Британии разведданные по катастрофе в Иране 2020-01-10 12:14 207
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