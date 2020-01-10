Экономика В Кабмине заявили о первом за все годы независимости реальном снижении цен

2020-01-10 11:13 72

Впервые за годы независимости Украины в декабре было зафиксировано снижение цен – зафиксирована дефляция, сообщил глава Минэкономразвития Украины Тимофей Милованов в Facebook. 

Так он прокомментировал публикацию Госстата о падении цен в декабре 2019 года и замедлении годовой инфляции 4,1%, что ниже целей Нацбанка.

"Согласно обнародованным данным Госстата, впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,2% (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг.)", – написал министр.

В годовом исчислении потребительская инфляция продолжила стремительно замедляться – до 4,1% (по сравнению с 5,1% в ноябре) и в итоге была близка к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1в.п. В целом по итогам 2019 потребительская инфляция ниже как прогноза в начале декабря – 4,5%, так и прогноза середины октября (правительственный прогноз – 6,7%).

Базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре), небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

По словам Милованова, нетипичное для декабря снижение цен вызвано существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1%), что создавало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты , одежда и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.)

Вторым фактором стало снижение цены на природный газ для нужд населения на 11,2% (с начала года цены снизились на 28,7%).

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