Политика Иран перешел к прямым угрозам США - привели в готовность сотни ракет

2020-01-10 17:32 510

Потери США и союзников могут достигнуть 5 тысяч погибших, а предыдущие ракетные удары были только началом.

Об этом заявил глава Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Гаджизаде, передает иранское агентство Tasnim.

Пор его словам, операция будет продолжаться по всему региону, и подчеркнул, что 13 ракет должны были "поразить военную машину противника", а не убить людей. Он также отметил, что к запуску готовы еще несколько сотен.

"Мы не стремились убить кого-либо в этой операции, однако десятки людей были убиты и ранены. Мы могли бы организовать операцию таким образом, чтобы 500 человек были убиты на первом этапе, и, если бы они ответили, на втором и третьем этапах их потери достигли бы 4000-5000", - сказал Гаджизаде.

Ранее стало известно, что Иран продолжит военную операцию  "Мученик Сулеймани" против США по всему региону.

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