Политика В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом

2020-01-11 12:30 198

 

Премьер поручил председателям областных госадминистраций и полиции усилить борьбу с нелегальным казино.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям областных государственных администраций и Национальной полиции усилить борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Об этом сообщает он сообщил в Telegram-канале.

Так, глава правительства распорядился принять необходимые меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса, а также усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн.

Гончарук отметим, что правоохранители уже закрыли более 5300 игорных заведений.

Напомним, Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Премьер Алексей Гончарук поручил полиции и ГФС проверить всех операторов.

После этого министр МВД Арсен Аваков поручил полиции прекратить деятельность всех незаконных игорных заведений с 16:00 в пятницу, 20 декабря.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали

2020-01-11 13:30 153

Украина потребует компенсации, если окажется, что самолет МАУ сбили - МИД

2020-01-11 09:00 234

Что будет с мировой экономикой в 2020 году - внутренний прогноз Всемирного банка

2020-01-10 14:16 444

В Кабмине заявили о первом за все годы независимости реальном снижении цен

2020-01-10 11:13 432

Еще новости в разделе "Политика"

В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом

2020-01-11 12:30 198

В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета

2020-01-11 11:45 291

НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер

2020-01-11 11:30 231

Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"

2020-01-11 11:00 327
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом 2020-01-11 12:30 198
В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета 2020-01-11 11:45 291
НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер 2020-01-11 11:30 231
Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг" 2020-01-11 11:00 327

Лента

15:00 Названы самые сильные армии мира: где в рейтинге ВСУ
14:30 В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года
13:30 В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали
видео 13:00 Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране
12:30 В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом
11:45 В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета
11:30 НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер
11:00 Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"
10:58 Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ
10:30 Адвокат посоветовал "евробляхерам" как сохранить деньги