Политика Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"

2020-01-11 11:00 330

Военные заявили, что украинский самолет совершил разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф извинился за сбитый иранскими военными украинский пассажирский борт. Соответствующее сообщение он в субботу, 11 января, опубликовал в Twitter.

"Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования ВС: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - сообщил Зариф.

Военные Ирана признали, что сбитый украинский Boeing был принят за вражеский самолет.

"В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность", - цитирует СNN сообщении штаба вооруженных сил Ирана.

Отмечается, что в этих условиях самолет, начав движение из Аэропорта имама Хомейни, совершил разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаления о сбитом самолете.

Как сообщалось, Иран в субботу, 11 января, проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета.