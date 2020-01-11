Политика Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"

2020-01-11 11:00 330

 

Военные заявили, что украинский самолет совершил разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф извинился за сбитый иранскими военными украинский пассажирский борт. Соответствующее сообщение он в субботу, 11 января, опубликовал в Twitter.

"Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования ВС: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - сообщил Зариф.

Военные Ирана признали, что сбитый украинский Boeing был принят за вражеский самолет.

"В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность", - цитирует СNN сообщении штаба вооруженных сил Ирана.

Отмечается, что в этих условиях самолет, начав движение из Аэропорта имама Хомейни, совершил разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаления о сбитом самолете.

Как сообщалось, Иран в субботу, 11 января, проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране

2020-01-11 13:00 192

В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета

2020-01-11 11:45 291

Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ

2020-01-11 10:58 327

видео Как самолет МАУ в Иране сбивали ракеты: видеореконструкция катастрофы PS752

2020-01-11 10:00 615

Еще новости в разделе "Политика"

В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом

2020-01-11 12:30 198

В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета

2020-01-11 11:45 291

НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер

2020-01-11 11:30 231

Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"

2020-01-11 11:00 330
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом 2020-01-11 12:30 198
В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета 2020-01-11 11:45 291
НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер 2020-01-11 11:30 231
Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг" 2020-01-11 11:00 330

Лента

15:00 Названы самые сильные армии мира: где в рейтинге ВСУ
14:30 В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года
13:30 В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали
видео 13:00 Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране
12:30 В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом
11:45 В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета
11:30 НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер
11:00 Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"
10:58 Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ
10:30 Адвокат посоветовал "евробляхерам" как сохранить деньги