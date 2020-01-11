Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как власти Ирана признали, что якобы случайно сбили украинский борт, приняв его за американский.
"Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", – написал он в своем Facebook.