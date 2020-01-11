Политика Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ

2020-01-11 10:58 330

 

Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как власти Ирана признали, что якобы случайно сбили украинский борт, приняв его за американский.

"Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", – написал он в своем Facebook.

 Зеленский выразил надежду на то, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. "Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", – сказал глава государства.
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