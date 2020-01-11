Политика Сбитый украинский самолет сейчас пытаются реконструировать - Зеленский

2020-01-12 10:30 360

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сбитый украинский самолет в Иране сейчас пытаются реконструировать для полного завершения расследования. Соответствующее видеообращение размещено на странице Facebook Офиса Президента.

"Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу. Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет", - отметил Президент.

По словам Зеленского, он договорился с президентом Ирана, то выдаст приказ - максимально быстро, совместно с украинскими экспертами, закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.

"Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев черных ящиков. Мы договорились о полной технической и юридической взаимодействие, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский ожидает, что Иран вернет погибших украинцев до 19 января.