Политика После переговоров с Путиным Меркель выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном

2020-01-12 13:30 312

 

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявила о том, что Германия заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки. Она заявила, что Берлин предпримет дипломатические усилия для того, чтобы у Ирана не оказалось ядерного оружия.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы едины во мнении, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить СВПД", - сказала Меркель.

По словам канцлера, Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

"Поэтому мы применим все дипломатические средства для того, чтобы сохранить эту договоренность, которая естественно не совершенна. Но мы хотим эту договоренность сохранить", - подчеркнула она.

Ранее "Страна" писала, что Иран полностью вышел из ядерной сделки после убийства генерала Сулеймани.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Россию и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Основными темами разговора стали Украина и Ближний Восток.

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