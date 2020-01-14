Экономика Курс валют: доллар и евро в Украине начали быстро дорожать

2020-01-14 13:16 288

Курс доллара в обменниках киевских банков сегодня продолжает расти.

Так, во вторник курс продажи наличного доллара повысился на 7,50 коп. до 24,2174 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,24 коп. до 23,8624 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 12,26 коп. до 26,3806 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,67 коп. до 26,9200 UAH/EUR.

Напомним, Межбанковские валютные торги в Украине 14 января открылись долларом по 23,99-24,03 грн. По данным профильных СМИ, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подешевел на 6 коп., в продаже - на 7 коп. Евро к открытию торгов в покупке и в продаже не изменился. Сейчас курс составляет 26,74-26,80 грн. Рубль незначительно подешевел и составил 0,390-0,391 грн.

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Экономика

Курс валют: доллар и евро в Украине начали быстро дорожать 2020-01-14 13:16 288
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