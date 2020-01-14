Политика Названа сумма, которую Газпром вернул в качестве долга Украине по арбитражу

2020-01-14 19:00 294

Российский концерн "Газпром" перечислил НАК "Нафтогаз Украины" 2 млрд 917 млн 551 тыс. 679 долларов в рамках компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

"Декабрьский перевод от Газпрома Нафтогазу был в сумме 2 917 551 678,80 долларов", - отметил Макогон.

Таким образом, кроме непосредственно долга в 2,9 млрд долларов, Газпром выплатил около 350 миллионов долларов пени.

Стоит отметить, что в национальной валюте эта сумма составляет 69 809 717 775,35 грн (по курсу Нацбанка на 14 января).