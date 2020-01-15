Политика План работы Рады на 15 января: изменения в Конституцию и Налоговый кодекс

2020-01-15 09:40 237

Сегодня парламент Украины рассмотрит законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским, об изменениях в Конституцию относительно децентрализации власти для направления его на заключение в Конституционный суд. 

Также на рассмотрение вынесут проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры и изменения в Налоговый кодекс относительно повышения доступности медицинских средств, которые закупаются за средства госбюджета.

Во втором чтении Рада рассмотрит изменения в Хозяйственый процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке и проект закона о всеобщем среднем образовании. Изменения в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики и по обеспечению бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц также рассмотрят во втором чтении. Для повторного первого чтения предложен альтернативный законопроект о легализации азартных игр.

Кроме того, еще девять законопроектов запланированы для рассмотрения в первом чтении. Среди них - изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа по интеллектуальной собственности; по усилению охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом; реформы патентного законодательства; о бесплатной правовой помощи жителям временно оккупированных территорий и другие.

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