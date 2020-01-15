Политика США за год передаст Украине почти 700 миллионов долларов, - посол Ельченко

2020-01-15 13:42 108

Общая сумма помощи, которую США должны предоставить Украине в 2020 году, должна составлять порядка 698 млн долларов. Военная помощь Украине от США начнет поступать уже в феврале.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко в Вашингтоне. 

"Так, в этом году общая помощь США составит 698 млн долларов", - сообщил дипломат, передает "Укринформ"

Также по словам Ельченко, из этой суммы 250 млн долларов предоставит Пентагон. По линии Государственного департамента США будет выделено 448 млн долларов экономической помощи, из которых 115 млн пойдут на безопасность. Еще 50 млн долларов будет выделяться при определенных условиях.

Ранее Дональд Трамп подписал военный бюджет государства на 2020 год. В соответствии с ним, финансовая военная помощь для Украины составит 300 миллионов долларов.

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