Спорт В случае отказа от боя с Усиком Джошуа будет лишен титула WBO

2020-01-15 15:14 273

Менеджер Александра Усика Александр Красюк рассказал о предстоящем поединке украинского суперчемпиона.

"Следующий бой Усика должен состояться в марте или апреле. Если его соперником будет не Джошуа, то это будет означать, что британец отказался от титула WBO, чтобы избежать встречи с Усиком.

И, конечно, Усик предпочитает оспорить вакантный титул WBO против доступного оппонента с наивысшим рейтингом, которого назначит санкционирующая организация", - приводит слова Красюка BoxingScene.

Тем временем британец Эдди Хирн уже занимается организацией поединка Усик - Чисора. Под этот поединок уже забронирована арена О2 в Лондоне.