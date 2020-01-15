Политика Зеленский обсудил с Меркель обмен пленными и авиакатастрофу в Иране: подробности

2020-01-15 22:00 141

 

В телефоном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнование по поводу авиакатастрофы в Иране, обсудила ситуацию с транзитом российского газа и разведением сил на Донбассе.

Об этом сообщили на официальном сайте главы украинского государства.

В разговоре с Ангелой Меркель украинский президент отметил, что ожидает эффективного расследования авиакатастрофы и привлечения к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета украинских авиалиний, а также на компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. При этом президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

"Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", - сказано в сообщении пресс-службы президента.

Обсуждая ситуацию на Донбассе, Владимир Зеленский поблагодарил Меркель за содействие в освобождении из плена боевиков 76 украинских граждан и сообщил, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения. При этом украинский президент выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.

Кроме того, Зеленский указал на невыполнение боевиками договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

По его словам, на консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске, которые состоятся, в четверг, 16 января, украинская сторона будет продвигать меры для полного и всеобъемлющего прекращения огня. Для этого уже определен перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей", - подчеркнул президент.

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