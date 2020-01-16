Политика Импичмент президента: обвинения Дональда Трампа переданы в Сенат

2020-01-16 13:44 132

Палата представителей США поддержала резолюцию, которой передает в Сенат обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Как сообщает Укринформ, "за" высказались 228 членов нижней палаты Конгресса, "против" - 193 конгрессмена.

Сенат формально может начать судебные слушания по делу импичмента главы Белого дома. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в этой связи заявила, что президент Трамп "нарушил свою присягу, подорвал национальную безопасность, поставил под угрозу целостность наших выборов". Однако Трамп надеется, что в Сенате, который находится под контролем его однопартийцев, не наберется необходимых голосов за импичмент.

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа может стартовать в Сенате Конгресса уже 21 января.

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