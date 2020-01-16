Политика К расследованию катастрофы украинского Boeing в Иране подключилась Канада

2020-01-16 12:14 201

Специалисты из Канады посетили место крушения самолета МАУ в Иране. В состав канадской группы вошли 2 работника Совета по транспортной безопасности, сообщает "Голос Америки".

В канадском МИД заявили, что Тегеран дал делегации въездные визы, но доступа к "черным ящикам" у них пока нет. Но в то же время у Канады есть договоренности с иранцами об участии в расшифровке и анализе данных.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады.

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