Политика В Офисе Президента отрицают причастность к аудиозаписи с премьер-министром

2020-01-16 11:42 234

Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив отрицает свою причастность к скандальной аудиозаписи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, кто знаком со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", - написала Ковалив в Facebook.

Напомним, 15 января в Сети появилась якобы запись закрытого совещания Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Макаровой, главой НБУ Яковом Смолием, его заместителем Екатериной Рожковой и заместителем главы ОПУ Юлией Ковалив. Вскоре на платформе YouTube опубликовали вторую и третью части скандальных переговоров. В пресс-службе Кабмина заявили, что не имеют данных касательно правдивости или не правдивости аудиозаписи. Также там опровергли возможную отставку Гончарука по собственному желанию.