Мир фото В аэропорту Хельсинки открыли первые в ЕС общественные туалеты для животных

2020-01-17 19:32 168

В аэропорту финской столицы Хельсинки появились первые в ЕС общественные туалеты для домашних животных.

Как сообщает Finavia, ежегодно через данный аэропорт путешествуют более 10 тысяч собак. Установка двух специальных зон для домашних животных должна сделать перелет с ними удобнее.

Туалеты разместили у главного входа в терминал №2 и в нешенгенской зоне. Они спроектированы с учетом потребностей собак, но ими могут пользоваться и другие домашние животные.

Санузлы для животных имеют площадь в пару квадратных метров, построены на возвышенности с искусственным покрытием. Эта зона отделена от территории, где проходят другие пассажиры. Для поддержания чистоты туалеты регулярно чистят. Пассажирам, имеющим аллергию на собак, советуют не беспокоиться.

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фото В аэропорту Хельсинки открыли первые в ЕС общественные туалеты для животных 2020-01-17 19:32 168
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