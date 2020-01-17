Политика Отставка Гончарука: В Раде отменили час вопросов к Кабмину, министры собрались на консультации

2020-01-17 11:41 249

В правительстве идут консультации в связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, поэтому часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде не будет, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание.

При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайко состоится. После этого Разумков объявил перерыв в Раде.

Напомним, ранее сегодня Алексей Гончарук подал заявление об оставке. В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский его рассмотрит.

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