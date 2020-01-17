Политика Гончарук пояснил, что будет с Кабмином до решения Зеленского

2020-01-17 12:43 252

Премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение.

"В последнее время в отношении правительства идет большое количество информационных атак, манипуляций. Цель этих атак и манипуляций – посеять раздор внутри команды, создать представление о том, что якобы кто-то не уважает президента. Наша сильная позиция заключается в том, что мы – одна команда, ею и хотим оставаться. Поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - сказал Гончарук во время часа вопросов к правительству в Раде.

Ранее сегодня премьер-министр заявил, что написал заявление об увольнении. В Офисе президента заявили, что президент Владимир Зеленский получил поданное Гончаруком заявление об отставке.