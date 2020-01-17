Политика Премьер-министр Гончарук уверяет, что его заявление об отставке законно

2020-01-17 15:36 174

Премьер Алексей Гончарук уверяет, что его заявление об отставке написано в соответствии с законом. 

"Я обратился к президенту Украины, вы об этом уже знаете, передал свое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с законом, с Конституцией Украины, написано на имя председателя ВР, и у президента есть право внести его в парламент в любой момент", - сказал Гончарук в Верховной Раде.

Напомним, сегодня утром премьер-министр написал заявление об увольнении. В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский данный документ уже получил.

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Политика

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