Политика Зеленский поручил СБУ, Генпрокуратуре, МВД, НАБУ и ГБР расследовать записи Гончарука - дал две недели

2020-01-17 14:47 261

Владимир Зеленский потребовал от правоохранителей за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка.

Как сообщает пресс-служба президента, такое задание Зеленский поставил во время встречи с руководителями силовых ведомств – СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБР и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", – сказал президент.

По его словам, в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", – сказал глава государства.

Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. 

"Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов госвласти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", – резюмировали в пресс-службе.

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