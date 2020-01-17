Политика Украина уже в третий раз обратилась к Ирану из-за черных ящиков

2020-01-18 09:30 135

Офис генерального прокурора снова обратился с запросом к Ирану касательно предоставления украинской стороне черных ящиков со сбитого авиалайнера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В пятницу, 17 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing-737 рейса PS0752 "Тегеран-Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

Также в Офисе отметили необходимость активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту данной авиакатастрофы.

Стоит отметить, что украинская сторона уже два обращалась к Ирану по поводу передачи черных ящиков, однако ответа до сих пор не получила.