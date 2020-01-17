Политика Зеленский безжалостно вынес вердикт Гончаруку, полное видео попало в сеть: "Я вам дам..."

2020-01-18 00:01 282

 

Глава государства решил дать шанс правительству Гончарука при условии выполнения задач, поставленных сегодня перед государством.

 Президент Владимир Зеленский рассмотрел заявление об отставке Алексея Гончарука с поста главы Кабмина и решил дать шанс правительству при условии выполнения ряда условий, говорится на записи встречи главы государства и премьера.

 "Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - сказал президент, обращаясь к Гончаруку.
 
 
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.
 
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