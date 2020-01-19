Спорт Макгрегор победил Серроне всего за 40 секунд

2020-01-19 08:59 291


Победа спортсмена таким образом была определена еще в первом раунде

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (21-4) одержал победу над выступающим под эгидой UFC в лёгкой весовой категории Дональдом Серроне (36-13) в рамках боя UFC 246. Победа МакГрегора была зафиксирована еще в первом раунде. Об этом сообщает UFC.

Отмечается, что после резкого падения МакГрегор с энтузиазмом бросился добивать соперника. Удары были сильными, и с лица американца тут же хлынула кровь. Уже через 40 секунд после начала поединка он был завершен.

После этого МакГрегор искренее поблагодарил Серроне за бой, пока тот находился в октагоне.

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