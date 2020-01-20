Политика Зеленский назвал условие своей отставки

2020-01-20 17:30 279

 

Президент готов сложить полномочия, если бы его "обвинили в какой-то настоящей коррупции".

Президент Украины Владимир Зеленский подаст в отставку, если окажется в ситуации, аналогичной премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которому предъявили обвинения в коррупции. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel, опубликованном 19 января.

"Если в Украине вас обвиняют в коррупции, вы должны уйти в отставку или вы можете продолжать", – спросил журналист.

"Давайте сперва выясним: почему, как вы думаете, меня должны обвинить в коррупции? Может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я?" – ответил Зеленский.

После этого он добавил: "Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции – предъявили не политические обвинения, а то, что действительно произошло – тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", – ответил президент.

Говоря о цели своего президентства он заявил, что стремился стать главой государства, чтобы добиться мира на востоке Украины.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке, но президент ее не принял.

 

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