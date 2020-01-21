Политика В Украине планируют легализовать оружие: названы условия

2020-01-21 18:00 255

 

Министерство внутренних дел (МВД) готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Гончаров отметил, что важным остается нормативный вопрос урегулирования незаконного и законного оборота оружия.

"Замечательным результатом нашей совместной работы будет наработка единого варианта закона, который бы соответствовал европейским стандартам, об урегулировании оборота оружия. Документ должен быть с четким определением дефиниций. Ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности. Мы должны создать четкие правила игры, тогда нам будет проще соблюдать контроль по этим правилам", - сказал он.

Замминистра добавил, что в высших учебных заведениях системы МВД студенты и курсанты получают все необходимые знания для работы с оборотом оружия. МВД поддерживает инициативу проведения совместных международных учений и тренингов.

До этого новый глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий.

Ранее, еще до президентства, Владимир Зеленский заявил, что выступает против легализации оружия. Он говорил, что легализация оружия в стране, где идет война, это неправильно.

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