Политика Зеленский объяснил необходимость двойного гражданства

2020-01-21 18:30 234

 

Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы разрешить гражданам двойное гражданство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Newsweek.

По его словам, чиновники работают над возможностью разрешить украинцам иметь два паспорта, чтобы, например, диаспора США могла вернуться на родину.

Также Зеленский выразил мнение, что в первую очередь в стране необходимо создать хороший инвестиционный климат. Именно для этого Верховная Рада приняла около 80 законов за первые два месяца работы.

"Одна из вещей, которыми мы гордимся больше всего, - это украинцы и их интеллектуальный уровень, но многие из них находятся в других странах, включая Канаду, Польшу и Германию. Если они уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались... У инвесторов где-либо в мире всегда есть два ключевых вопроса: как мои деньги защищаются, и кто будет выполнять работу?" - заявил президент.

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