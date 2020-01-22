Политика Сегодня - День соборности Украины! Реальная история праздника единства страны

2020-01-22 09:11 210

22 января 1919 года состоялось объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно единое государство. Далее праздник многие годы был под запретом. Даже в годы независимости его несколько раз переносили, объединяли с другими датами, но потом снова вернулись к историческим датам.

Впервые День соборности праздновался 22 января 1939 года в городе Хуст. Это была не просто манифестация, а самая большая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тысяч человек. В период советского режима День соборности практически не праздновался. Официальным праздником День соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День свободы 22 ноября и День соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января. Спустя три года в ноябре 2014 года Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув 22 января празднование Дня соборности.

История соборности Украины:

Объединению УНР и ЗУНР предшествовало подписание 22 января 1918 Четвертого универсала Центральной Рады, согласно которому Украинская Народная Республика стала суверенным и независимым государством. Западно-Украинская Народная Республика была провозглашена немного позднее: в ноябре 1918 года. А уже 22 января 1919 года состоялось официальное объединение УНР и ЗУНР в единое государство.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Украина) и Надднепрянская большая Украины. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика", – говорилось в тексте Универсала об объединении.

На следующий день, 23 января, стартовал Трудовой конгресс Украины, который должен был выполнять функцию всеукраинского парламента. Акт воссоединения был утвержден высшим законодательным органом Украины. На основе этих решений Западно-Украинская Народная Республика переименовывалась в Западную область УНР (ЗО УНР). Единственным государственным гербом стал трезубец вместо ранее утвержденного для ЗУНР золотого льва на голубом полотне.

Вместе с принятием Универсала об объединении УНР и ЗУНР Трудовой конгресс задекларировал, что объединенная УНР "не имеет планов забрать под свою власть чужие земли".

Государственная граница Украинской Народной Республики в день объединения 22 января 1919 года была значительно длиннее современной. В 1919 году в состав УНР входили украинские этнические земли: Кубань, Ставрополье, Черноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они в составе России), Берестейщина и Гомельщина (Белоруссия), Холмщина, Подляшье, Надсанье, Северная Лемковщина (Польша) Южная Лемковщина (Словакия), Мармарощина, Южная Буковина (Румыния), Приднестровье.