Политика Что в кармане у депутата: Зарплаты нардепов за декабрь

2020-01-22 22:30 369

Зарплата председателей фракций и групп в парламенте в декабре 2019 года составила от 32 тыс. до 42 тыс. гривен

О цифрах сообщили Українські Новини.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в последний месяц 2019 года получил 38 420,96 гривны зарплаты, а его первый заместитель Александр Корниенко – 39 572 гривны.

Зарплаты сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрия Бойко и Вадима Рабиновича составили 32 931,42 гривны и 32 034,48 гривны соответственно.

Юлия Тимошенко, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", заработала в декабре 39 237,39 гривны.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за декабрь получили 38 419,96 гривны и 42 262 гривны соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин – 40 342 гривны.

Зарплаты сопредседателей группы "За будущее" Виктора Бондаря и Тараса Батенко составили 35 401,28 гривны и 41 301,5 гривны соответственно, председателя группы "Доверие" Олег Кулинич – 34 487,32 гривны.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за декабрь получил депутат от "Оппозиционной платформы" Григорий Мамка – 51 433,36 гривны.

Кроме того, депутатам было начислено по 76 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.

Зарплата председателя Рады Дмитрия Разумкова за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука – 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.