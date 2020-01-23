Политика Укрзализныця напрокат: Кабмин намерен на 10 лет отдать компанию Германии

2020-01-23 12:16 246

Как заявил на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Кабмин намерен передать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця".

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - заявил Гончарук.

Он добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".

Напомним, 22 января Украина подписала "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Сообщалось, что этот меморандум может повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно — Украина полностью сохранит за собой контроль над "Укрзализныцей", - писал Алексей Гончарук.

При этом глава украинского правительства уверяет, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия, сдавать "Укрзализныцю" в аренду или продавать не будут.

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