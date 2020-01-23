Политика Гончарук заявил, что в отставку не уйдет, поскольку у него отличные отношения с Зеленским

2020-01-23 11:42 234

Текущий состав Кабмина будет оставаться настолько долго, насколько будет позволять доверие внутри команды, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Украинском завтраке в Давосе.

"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи. Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым не комфортно работать в стране с честным правительством", - сказал Гончарук.

Премьер уверяет, что он не планирует никуда уходить и имеет прекрасные отношения с президентом.

"Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет позволять это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет... Я не планирую никуда идти. У нас прекрасные отношения внутри команды, с президентом. У нас отличное беспрецедентное взаимодействие со всеми наивысшими органами власти", - отметил он.

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