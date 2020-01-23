Политика Федерация журналистов ЕС выступила против украинского законопроекта о дезинформации

2020-01-23 12:28 228

Европейская федерация журналистов критически отреагировала на разработку в Украине законопроекта о дезинформации. 

"EFJ категорически отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и налагать какие-либо ограничения на журналистов", - заявил генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.

В Международной организации призвали украинскую власть строго соблюдать права на журналистское саморегулирование и независимость СМИ.

Гутьеррес подчеркнул, что государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого государственного вмешательства и не лишая журналистов их прав.

Напомним, ранее в Минкультуры рассказали о законопроекте, который будет регулировать медиасферу в Украине: в частности, как будут бороться с фейками, каким должен быть формат новостей и ответственность за дезинформацию. Министр Владимир Бородянский, комментируя инициативу министерства по регулированию медиасферы в Украине, заверил, что свобода слова в Украине не пострадает.

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