Политика Для народных депутатов закупили планшеты: сколько стоит диджитализация

2020-01-23 17:30 279

В Верховной Раде Украины закупили 528 планшетов для народных депутатов, стоимость одного составляет более 26 тысяч гривен.

Всего было куплено 528 электронных устройств. Договор о закупке заключен был еще 10 декабря предыдущего года. Общая сумма контракта составила 13 796 640 гривен.

«Договор на закупку 528 планшетов в комплекте каждому народному депутату Верховной Рады Украины, заключен состоянию на 10 декабря 2019 года. Смета расходов на приобретение планшетов составила 13 796 640,00 грн с НДС. Стоимость одного планшета в комплекте стоит 26 160 грн с НДС. Планшет в комплекте фирмы Lenovo», - говорится в сообщении.

По информации Аппарата ВРУ, по состоянию на 20 января 2020 года народными депутатами получено уже 70 планшетов.

«Получение планшетов народными депутатами Украины осуществляется по актам приема-передачи материальных ценностей. Вся компьютерная техника выдается народному депутату Украины во временное пользование до момента завершения депутатских полномочий», - говорится в сообщении.

Кроме того, каждый нардеп несет полную материальную ответственность в порядке и размерах, определенных действующим законодательством Украины.

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