Политика Для народных депутатов закупили планшеты: сколько стоит диджитализация

2020-01-23 17:30 279

 

В Верховной Раде Украины закупили 528 планшетов для народных депутатов, стоимость одного составляет более 26 тысяч гривен.

 Всего было куплено 528 электронных устройств. Договор о закупке заключен был еще 10 декабря предыдущего года. Общая сумма контракта составила 13 796 640 гривен.

«Договор на закупку 528 планшетов в комплекте каждому народному депутату Верховной Рады Украины, заключен состоянию на 10 декабря 2019 года. Смета расходов на приобретение планшетов составила 13 796 640,00 грн с НДС. Стоимость одного планшета в комплекте стоит 26 160 грн с НДС. Планшет в комплекте фирмы Lenovo», - говорится в сообщении.

По информации Аппарата ВРУ, по состоянию на 20 января 2020 года народными депутатами получено уже 70 планшетов.

«Получение планшетов народными депутатами Украины осуществляется по актам приема-передачи материальных ценностей. Вся компьютерная техника выдается народному депутату Украины во временное пользование до момента завершения депутатских полномочий», - говорится в сообщении.

Кроме того, каждый нардеп несет полную материальную ответственность в порядке и размерах, определенных действующим законодательством Украины.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коммуналка по новым ценам: сколько заплатят украинцы

2020-01-20 18:30 690

Сразу три сюрприза: когда и на сколько будут повышать пенсии украинцам в 2020 году

2020-01-19 13:30 15750

фото В аэропорту Хельсинки открыли первые в ЕС общественные туалеты для животных

2020-01-17 19:32 1185

40 депутатов Рады требуют от СБУ запретить въезд Серову и Сюткину

2020-01-16 19:30 696

Еще новости в разделе "Политика"

Ответ из Германии. Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление

2020-01-23 21:30 84

Британия удалила украинский трезубец из антитеррористического пособия

2020-01-23 19:00 183

Для народных депутатов закупили планшеты: сколько стоит диджитализация

2020-01-23 17:30 279

Киев назвал пять пунктов, по которым нужно изменить Минские соглашения

2020-01-23 16:30 366
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Ответ из Германии. Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление 2020-01-23 21:30 84
Британия удалила украинский трезубец из антитеррористического пособия 2020-01-23 19:00 183
Для народных депутатов закупили планшеты: сколько стоит диджитализация 2020-01-23 17:30 279
Киев назвал пять пунктов, по которым нужно изменить Минские соглашения 2020-01-23 16:30 366

Лента

22:00 Вызывают ругань и раздражение: украинцы требуют отменить новые монеты
21:30 Ответ из Германии. Deutsche Bahn не планирует брать "Укрзализныцю" в управление
21:00 В Кабмине рассказали, почему в Украине произошло сокращения населения
20:30 Ученые нашли "виновника" вспышки смертельного коронавируса в Китае
19:30 Коронавирус все ближе к Украине: Минздрав собрал срочное совещание и дал советы
19:00 Британия удалила украинский трезубец из антитеррористического пособия
18:30 На 23 можно больше не надеяться: эсксперты рассказали о курсе гривны в 2020м
18:00 Кабмин собирается раскрыть данные об официальных доходах украинцев: что происходит
17:30 Для народных депутатов закупили планшеты: сколько стоит диджитализация
17:00 В Египте нашли карту, где указан проход в мир мертвых