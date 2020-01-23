Экономика На 23 можно больше не надеяться: эсксперты рассказали о курсе гривны в 2020м

2020-01-23 18:30 252

Время крепкой гривни, похоже, закончилось: финансовые аналитики прогнозируют, что курса 23 гривни за доллар и ниже в этом году уже не будет. Наоборот, национальная валюта будет слабеть, девальвируясь.

Почему это происходит и какой ожидать курс. Наши эксперты: руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Каким был курс

Гривня начала постепенно слабеть еще перед Новым годом: по данным финансовых инфопорталов, самый короткий день в году – 22 декабря 2019 года – стал последним, когда гривня максимально укрепилась. Тогда средний курс покупки наличного доллара был 23 грн/$, продажи – 23,13 грн/$.

Год назад, 20 января 2019 года, средний курс был соответственно 27,9 и 28 грн/$, а 20 января 2020 года он стал 24,2 грн/$ при покупке и 24,43 грн/$ при продаже. То есть за год гривня укрепилась примерно на 3,6 грн (на 15%), но за последний месяц ослабела на 1,3 грн/$ (на 5,6%).

От девальвации до ревальвации

Прогнозы финаналитиков можно разделить на краткосрочные и долгосрочные. В ближайшие месяц-полтора все эксперты обещают дальнейшее плавное ослабление гривни до 25 грн/$.

Андрей Шевчишин говорит, что курс возвращается к экономически адекватным цифрам, которые будут оценены рынком, – это 24,5 грн/$ и выше.

"Основной разворот произошел в январе, и рост курса доллара продолжится, несмотря на высокий спрос на украинские гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), который наблюдается на рынке, – анализирует Андрей Шевчишин. – К концу февраля гривня может вернуться к 25 грн за доллар. Тенденции к тому, чтобы Нацбанк не укреплял гривню, показывает и информация с таможни о снижении поступлений, и проблемы у экспортеров руды, металла, зерна – главных поставщиков валюты в страну. Крепкая гривня уже начинает негативно влиять на экономику страны".

Шевчишин также отметил, что США и Китай достигли компромисса в торговых войнах и агропродукция из США получила преференции на рынке КНР. То есть нашим аграриям, которые продают в Китай зерно, мясо, подсолнечное масло и другие агротовары на миллиарды долларов, стало сложнее конкурировать в условиях крепкой гривни. Это – еще один фактор для того, чтобы снизить ее курс.

По словам Александра Охрименко, повторяется картина годичной давности, когда в январе 2019 года гривня ревальвировала. Главные причины для ослабления гривни – рост спроса на валюту со стороны государства для погашения в январе внешних долгов и сокращение предложения валюты со стороны экспортеров.

"В январе – начале февраля бизнес традиционно раскачивается, валюту продают мало, тем более, что Нацбанк давно отменил для экспортеров обязательные требования по продаже 50% валютной выручки, – говорит Охрименко. – Поэтому продолжится плавное удешевление гривни до 25 гривен за доллар. Также курс будет зависеть от того, насколько активно регулятор будет скупать валюту на межбанке в золотовалютные резервы. А вот во второй половине февраля гривня опять может начать укрепляться и окажется в коридоре 24,3-24,7 грн/$.

Олег Пендзин уверен: крепкой гривни в этом году ожидать не стоит, так как в госбюджете на 2020 год заложен курс 27 грн за доллар. По словам эксперта, этот показатель будет выполнен, Нацбанк станет постепенно опускать гривню, дабы не допустить в этом году недопоступлений в госбюджет от акцизов и таможенных сборов (с импортируемого топлива, автотранспорта) из-за того, что гривня слишком укрепилась, как произошло с наполнением бюджета в 2019 году.

"Гривня станет плавно девальвировать, дойдя к курсу 27 гривен за доллар в конце года. Возможны небольшие периоды укрепления гривни, но они окажутся ситуативными и в итоге ослабление курса снова продолжится, – прогнозирует Олег Пендзин. – Из факторов риска, которые могут серьезно обвалить курс, – это возможное недостижение договоренности Кабмина с МВФ в вопросе ПриватБанка, который должен остаться государственным. При отсутствии компромисса не будет транша от МВФ, что может привести к выходу инвесторов из украинских гривневых ценных бумаг, росте спроса на валюту и обвалу курса даже до 29 грн за доллар. Вероятность такого сценария я оцениваю как 50 на 50".

Официальные прогнозы от регулятора также говорят в пользу того, что монетарная политика Нацбанка будет направлена на ослабление гривни. Так, замглавы НБУ Олег Чурий заявил на днях: бизнес ожидает среднее значение курса к концу года даже выше 27 грн, а именно 27,4 грн/$