Спорт Следующим соперником Александра Усика станет Чисора, затем Джошуа

2020-01-24 17:33 123

Менеджер украинского боксера-супертяжа Александр Красюк прокомментировал процесс переговоров со следующим соперником Александра Усика.

"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, что это будет Чисора, но точно сказать не могу. Скорее всего, это будет так – сначала Чисора, а затем Джошуа", - сказал Красюк, передает iFL TV.

Промоутер Эдди Хирн, чья компания Matchroom занимается делами Чисоры, Джошуа и многих других британцев, также подтвердил план на март.

"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик – Чисора. Надеемся, что он состоится на арене O2 в Лондоне. Я говорил Усику, что, согласно условиям нашей сделки, он окажется в ситуации, когда сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам было важно определить дату поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом", – сказал Хирн.