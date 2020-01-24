Политика Зеленский: Украина намерена вернуть все территории

2020-01-25 07:00 120

 

Глава государства заявил об опасности прецедента нарушения международного права и оккупации территорий другой страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильским СМИ заявил, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории: на Донбассе и в Крыму. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский заявил, что оккупация территорий - серьезный прецедент для всего мира, дающий основания полагать, будто "так можно".

"И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда это не последняя история", - отметил Зеленский, предупреждая об оккупациях, которые могут последовать в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в Румынии разгорелся скандал из-за речи Зеленского, в английском переводе которой говорилось об оккупации Северной Буковины Румынией.

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