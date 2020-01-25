Политика В Украине изменили правила платежей за электроэнергию: кого коснутся

2020-01-25 14:00 396

 

В Украине с 13 января 2020 года в соответствии с требованиями Национального банка использование международного формата платежей IBAN становится обязательным по всей стране. Потребителей предупредили о новых платежках за свет.

С 13 января 2020 г. использование международного формата платежей IBAN стало обязательным по всей Украине. В связи с этим поставщик электроэнергии YASNO будет принимать платежи за электроэнергию исключительно по реквизитам IBAN. Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, счет за электричество в платежках будет указываться согласно новым стандартам, передает Час Пик.

Вместо расчетного счета (р/с) получателя средств и кода банка (МФО) теперь необходимо указывать международный номер банковского счета, который будет состоять из 29 знаков (букв и цифр).

В энергокомпании YASNO отметили, что платежи по старым реквизитам банки просто принимать не будут. Новые реквизиты будут указаны в платежках за декабрь, которые потребители получат в январе.

В пресс-службе энергокомпании пояснили, что:

- реквизиты в формате IBAN указаны в платежках за электроэнергию;

- при оплате через Личный кабинет на сайте YASNO менять настройки и вводить новые реквизиты не нужно;

- счет поставщика обновлен в банках и платежных системах;

- для юридических клиентов новые реквизиты указаны в счетах, которые они получают в энергоофисах;

- реквизиты в формате IBAN размещены на сайте YASNO.

В случае, если пользователи сервиса создали свои шаблоны для оплаты, то и обновлять их придется самостоятельно.

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