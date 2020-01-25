Политика Зеленский о самолете МАУ: Я не мог публично говорить, что нас сбили

2020-01-25 10:00 312

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не мог сразу сообщить о том, что самолет компании МАУ сбили иранские военные, хотя версия "технической неисправности" было исключена сразу.

Источник: интервью Зеленского для израильского "9 канала"

Прямая речь: "И я к ним поехал ( К родственникам погибшим – УП). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа"."

Детали: По словам Зеленского, на второй день после авиакатастрофы ему было известно, что самолет сбили военные. Однако сообщить публично об этом не мог. Для этого, говорит президент, нужны были доказательства.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность надавить на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", – сказал президент.

По его словам, достичь признания Ирана в сбивании самолета Украина помогали США, Великобритания и Канада. Также было общение с израильской стороной.

"Мы смогли добиться того, что на уровне президента, не только министра обороны, но и на уровне президента, на всех дипломатических уровнях иранская сторона признала, что украинский самолет был сбит их ракетой", – заявил Зеленский.

Решающую роль в признании иранцев сыграли украинские специалисты, вылетели на место аварии для расследования. "...Мы собрали 45 лучших специалистов, они на месте нам показали и надавили", – говорит президент.

Со своей стороны власти смогли добиться того, что украинских специалистов допустили к месту трагедии. Это стало возможным, в частности, благодаря коммуникации украинского президента с иранским коллегой.