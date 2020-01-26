Политика Зеленский анонсировал кадровые изменения нынешней власти

2020-01-26 14:00 405

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя украинская власть будет еще много раз меняться. Об этом он сообщил в интервью израильскому «9 каналу».

«Мы сменою людей, сменою элит, сменою правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут еще много раз меняться. Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять. Менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду, которую потом, знаете, почистить…», - отметил глава государства.

Вместе с этим, он также объяснил, что решение оставить Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины связано с тем, что главе правительства необходимо еще немного времени, чтобы показано нужный результат.

«Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат», - добавил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Глава Кабмина отметил, что передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

Мы также сообщали о том, что Зеленский оставил Гончарука премьер-министром. Президент попросил главу правительства предложить новую концепцию зарплат в министерствах и подумать над кадровым усилением правительства.

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