Политика Украина готовится к важным переговорам с ЕС: кто поедет в Брюссель

2020-01-26 14:30 222

 

В Брюсселе (Бельгия) 28 января состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз, для участия в котором Кабинет министров утвердил состав с украинской стороны, сообщает пресс-служба правительства.

Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии. Отметим, что в рамках пятого заседания Совета ассоциации в декабре 2018 года было подписано соглашение с ЕС о выделении денег на реформу профессионально-технического образования.

В этом году украинские чиновники с европейскими будут обсуждать ситуацию с безопасностью в Украине на фоне российской агрессии и имплементации Минских соглашений. Также поговорят о ситуации в оккупированном Крыму.

Стороны обсудят углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности, проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации.

Делегацию правительства Украины будет возглавлять премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В нее также войдут вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр образования и науки Анна Новосад, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан, заместитель министра экономики – торговый представитель Тарас Качка, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

Со стороны ЕС будет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Помимо участия в заседании Совета ассоциации Гончарук встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, а также с представителями бельгийского бизнеса.

По итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в 18:15 по местному времени (в 19:15 по киевскому времени) состоится совместная пресс-конференция Алексея Гончарука и Жозепа Борреля.

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