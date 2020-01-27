Экономика Cтавки по депозитам в Украине падают - как не потерять сбережения

2020-01-28 13:46 213

Украинцам, учитывая падение ставок по депозитам, финансисты советуют размещать деньги на депозитах с возможностью пополнения.

Об этом банкиры сообщили во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«На текущий момент это игра на опережение. Нужно открывать депозиты, и в первую очередь депозиты, которые позволяют пополнять их без ограничения или с минимальными ограничениями, чтобы потом после завершения сроков депозитов в других банках, где ставки существенно упали, можно было бы переразместить из одного банка в другой, тем самым максимизируя текущую доходность», – рассказал начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Депозиты с пополнением – это уже весомый тренд депозитного рынка.

«В нашем портфеле растут длинные депозиты, но главная причина заключается в том, что клиенты хотят зафиксировать высокую доходность на полгода – год, поэтому они выбирают долгосрочные депозиты с возможностью пополнения», – объясняет директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко.

Источник: Finclub

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Что будет с депозитами в 2020 году и как не потерять деньги - прогнозы украинских банкиров

2020-01-22 15:14 711

Украинцев могут освободить от налогов на депозиты

2019-11-18 21:00 2058

Нацбанк готовит меры по борьбе с долларизацией - валютные депозиты могут запретить

2019-06-21 15:31 1683

Почему до конца 2019 года не стоит ждать повышения ставок по депозитам

2019-05-16 09:11 1821

Еще новости в разделе "Экономика"

Cтавки по депозитам в Украине падают - как не потерять сбережения

2020-01-28 13:46 213

Фактор страха: из-за эпидемии в Китае обрушились фондовые рынки США

2020-01-28 12:16 264

Доллар будет расти: эксперты ошеломили новым прогнозом

2020-01-27 19:30 843

Официальный и реальный курс доллара на сегодня - Валюта США продолжает дорожать

2020-01-27 12:43 495
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Cтавки по депозитам в Украине падают - как не потерять сбережения 2020-01-28 13:46 213
Фактор страха: из-за эпидемии в Китае обрушились фондовые рынки США 2020-01-28 12:16 264
Доллар будет расти: эксперты ошеломили новым прогнозом 2020-01-27 19:30 843
Официальный и реальный курс доллара на сегодня - Валюта США продолжает дорожать 2020-01-27 12:43 495

Лента

18:30 Китай вводит военное положение в 15-миллионном городе
18:00 В Кабмине назвали дату запуска электронного больничного
17:30 В Кремле определились с кандидатурой нового куратора по Крыму
17:00 Мокрый снег и метели: в Украине объявлено штормовое предупреждение
16:30 Стало известно, кто попал под новые санкции ЕС
15:45 В ФРГ подтвержден первый случай заражения китайским коронавирусом нового типа
фото 15:12 Во Львове одновременно упали два столба и оба - не мимо
видео 14:44 Киевский пенсионер 15 лет переделывал подъезд в Версальский дворец - что получилось
14:13 Главу правительства лишили депутатского мандата и права голосовать
13:46 Cтавки по депозитам в Украине падают - как не потерять сбережения