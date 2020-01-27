Экономика Cтавки по депозитам в Украине падают - как не потерять сбережения

2020-01-28 13:46 213

Украинцам, учитывая падение ставок по депозитам, финансисты советуют размещать деньги на депозитах с возможностью пополнения.

Об этом банкиры сообщили во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«На текущий момент это игра на опережение. Нужно открывать депозиты, и в первую очередь депозиты, которые позволяют пополнять их без ограничения или с минимальными ограничениями, чтобы потом после завершения сроков депозитов в других банках, где ставки существенно упали, можно было бы переразместить из одного банка в другой, тем самым максимизируя текущую доходность», – рассказал начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Депозиты с пополнением – это уже весомый тренд депозитного рынка.

«В нашем портфеле растут длинные депозиты, но главная причина заключается в том, что клиенты хотят зафиксировать высокую доходность на полгода – год, поэтому они выбирают долгосрочные депозиты с возможностью пополнения», – объясняет директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко.

Источник: Finclub