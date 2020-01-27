Политика США неожиданно мягко отреагировали на ракетный обстрел посольства в Багдаде

2020-01-27 08:39 150

США призвали Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов. Об этом заявил представитель пресс-службы Госдепартамента, комментируя атаку на диппредставительство США в Багдаде.

Напомним, ракеты упали непосредственно на территории посольства США.

"Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - заявил дипломат, передает CNN.

"Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.

 

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