Экономика Доллар будет расти: эксперты ошеломили новым прогнозом

2020-01-27 19:30 213

Курс доллара в Украине в январе 2020 года может вырасти

Курс доллара в Украине будет расти в течение следующей недели, считают некоторые эксперты. С чем связан рост иностранной валюты, и какой курс установлен на 27 января - в материале Styler.

Так, НБУ на 27 января установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, снизив его на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. В то же время межбанк открыл новую неделю ростом курса на 4 копейки (по сравнению с предыдущей сессией) - до 24,52 гривен за доллар, в покупке - до 24,49 гривен за доллар.

Согласно же прогнозу старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, курс на межбанке к концу января вырастет еще больше - до 24,6 гривен за доллар США.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", - сказал эксперт.

Аналитик отметил, что в последние дни наблюдалось два противоположных движения курса на межбанке и наличном рынке. К примеру, в четверг - межбанк снижался, а наличный рынок - рос, то в пятницу ситуация была противоположной.

По мнению Вадима Иосуба, такие колебания, с одной стороны, могут свидетельствовать, "что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений", с другой стороны - возможен дальнейший рост доллара.

К слову, за прошедшую неделю курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,8%.