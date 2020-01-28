Политика Стало известно, кто попал под новые санкции ЕС

2020-01-28 16:30 159

 

Евросоюз расширил санкционный список по Крыму причастными к проведению "выборов" на полуострове.

В Официальном журнале Евросоюза опубликовано решение о введении санкций в отношении семи человек, причастным к российским "выборам" в Крыму.

Согласно документу, в черный список ЕС попали: "врио губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, "премьер" Крыма Юрий Гоцанюк, "председателя Законодательного собрания" Севастополя Владимир Немцев, "депутата Совета Федерации" от Крыма Екатерина Албатаева и трех глав "избирательных комиссий" Крыма и Севастополя.

Санкции введены "за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года" в Крыму и Севастополе.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина ввела санкций против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

 

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