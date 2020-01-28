Политика В Кремле определились с кандидатурой нового куратора по Крыму

2020-01-28 17:30 111

 

Новым куратором по оккупированному Крыму в правительстве России стал вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, новым куратором Крыма в правительстве Российской Федерации будет Хуснуллин. Отметим, до этого куратором Крыма в правительстве был Дмитрий Козак, который перешел на должность в администрацию президента Владимира Путина. Также вопросами Крыма и Севастополя занимался Виталий Мутко.

Марат Хуснуллин является уроженцем Татарстана. До назначения в правительство возглавлял Архитектурный совет по реализации градостроительной и архитектурной политики в Москве. Курировал застройку так называемой Новой Москвы.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что заниматься украинским направлением продолжат помощники Путина Владислав Сурков и Юрий Ушаков. Он также прокомментировал возможность того, что новый помощник Путина Дмитрий Козак возглавит украинское направление.

"Как президент решит, так и будет", - добавил Песков.

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