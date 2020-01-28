Экономика НБУ повысил официальный курс доллара

2020-01-28 21:00 93

Доллар подорожал еще на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,72 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 24,7204 гривен за 1 доллар (+0,1220 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет 24,5984 гривен за 1 доллар.

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Напомним, 28 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке до 24,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 27,26 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 января справочный курс на уровне 24,71 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 января (24,58 грн).