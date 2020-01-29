Мир фото Кислотность воды в Тихом океане выросла настолько, что она разъедает раковины и крабов

2020-01-29 14:12 249

Американские ученые установили, что из-за значительного повышения уровня кислотности в Тихом океане, вызванного изменениями климата, страдают крабы вида dungeness: у них повреждаются органы чувств, а оболочки становятся менее прочными. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science of the Total Environment, сообщает CNN.

"Если крабы уже страдают, нам действительно надо убедиться, что мы уделяем достаточно внимания различным уровням пищевой цепочки, пока не стало слишком поздно", — сказала автор исследования Нина Беднарсек.

Ученые утверждают, что океан так быстро окисляется из-за поглощения им все большего количества углекислого газа. Это снижает уровень pH в воде, меняет прибрежную зону.

Для ракообразных и кораллов, которые строят свои раковины и скелеты из ионов карбоната, которых меньше в более кислых водах, им становится все труднее создавать прочные раковины. Страдают от этого как крабы и кораллы, так и моллюски и даже планктон.

 

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